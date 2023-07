Baker Hughes a GE: Aktie ist unterbewertet - Kursziel 33,50 EUR

Am gestrigen Handelstag erzielte Baker Hughes a GE eine positive Kursentwicklung von +1,20%. In der gesamten letzten Woche lag die Performance sogar bei +8,99%, was den Markt optimistisch stimmt.

Die Bankanalysten sind sich einig und sehen das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 33,50 EUR. Dies entspricht einem Potenzial von +7,17% gegenüber dem aktuellen Preisniveau. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung.

Insgesamt empfehlen 14 Analysten einen starken Kauf und weitere 7 Analysten bewerten die Aktie als kaufenswert. Etwas mehr zurückhaltend sind 5 Experten mit einer neutralen Bewertung und nur ein Experte rät zum Verkauf der Aktie. Der Anteil an positiven Empfehlungen liegt damit bei beachtlichen +77,78%.

Das Guru-Rating hat sich auf 4,22 stabilisiert und unterstützt somit ebenfalls die positive...