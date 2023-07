Baker Hughes a GE: Aktie mit deutlichem Kurspotenzial - Kursziel bei 33,93 EUR

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Baker Hughes a GE an der Börse einen leichten Rückgang um -0,03%. Trotzdem sieht es insgesamt gut aus für das Unternehmen: Die vergangenen fünf Handelstage brachten ein Plus von +2,03% und eine relativ optimistische Stimmung am Markt.

Analysten sind sich einig darüber, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 33,93 EUR – was einem erheblichen Potenzial von +16,80% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem jüngsten Aufwärtstrend.

Aktuell empfehlen dennoch 77,78% aller Analysten Baker Hughes a GE als Kauf oder starken Kauf. Nur wenige Experten halten eine neutrale Position oder raten zum Verkauf der Aktien.

Zusätzlich bestätigt das Guru-Rating mit einer Bewertung von 4,22 (von zuvor...