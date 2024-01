Baker Hughes a GE Aktie: Was wird das noch werden?

Die Baker Hughes Aktie steht derzeit im Fokus der technischen Analyse. Mit einem aktuellen Kurs von 32,44 USD liegt sie -4,14 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage (GD200), so ergibt sich eine Distanz von -0,92 Prozent und somit ebenfalls eine Einstufung von "Neutral". Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Ein weiterer wichtiger Faktor in der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum misst. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Baker Hughes Aktie bei 92,89, was als überkauft eingestuft wird. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Betrachtet man hingegen den RSI-Wert für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 57, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also für den RSI eine Einstufung von "Schlecht".

Auch die Anleger-Stimmung bei Baker Hughes ist derzeit besonders negativ. Eine Auswertung von Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt, dass in den vergangenen beiden Wochen überwiegend negative Themen im Fokus standen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht". Auch die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt eine überwiegend negative Tendenz.

Zusätzlich zur technischen Analyse spielt auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie eine Rolle. Hier zeigt sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz auf, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Analysefaktoren eine überwiegend negative Einschätzung für die Baker Hughes Aktie.