Baker Hughes a GE Aktie: Was steht jetzt noch aus?"

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +18,99% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 29.12.2023 verzeichnete Baker Hughes a GE eine Kursentwicklung von -0,06%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich das Ergebnis auf +0,18%. Diese relativ neutrale Stimmung am Markt spiegelt sich in den aktuellen Kursbewegungen wider.

Kursziel und Analystenbewertungen

Das derzeitige Kursziel von Baker Hughes a GE liegt bei 36,82 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann. Dies würde den Investoren ein Potenzial von +18,99% bieten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Aktuell empfehlen 14 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 7 Analysten sie als Kauf einstufen. 7 Experten positionieren sich neutral und empfehlen, die Aktie zu halten. Nur 1 Analyst ist der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte. Insgesamt sind also immer noch 72,41% der Analysten optimistisch gestimmt.

Guru-Rating

Zusätzlich zur positiven Einschätzung der Analysten gab es auch eine positive Entwicklung im bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”, das zuvor als “Guru-Rating ALT” bewertet wurde.

Insgesamt sind die Meinungen der Analysten und der Trend-Indikator positiv, was darauf hindeutet, dass Baker Hughes a GE ein Potenzial für zukünftiges Wachstum bietet, obwohl die aktuelle Kursentwicklung neutral ist.

