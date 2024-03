Baker Hughes a GE Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird von Analysten als unterbewertet angesehen, und das wahre Kursziel liegt 21,80% über dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 20.03.2024 verzeichnete Baker Hughes a GE einen Kursanstieg von 0,51%. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Handelswoche stieg der Kurs um insgesamt 4,54%, was auf einen relativ optimistischen Markt schließen lässt.

Kursziel und Einschätzungen der Analysten

Das aktuelle Kursziel von Baker Hughes a GE liegt bei 37,42 EUR. Im Durchschnitt sind Analysten der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen wird, was einem Potenzial von 21,80% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige die jüngste positive Kursentwicklung berücksichtigen.

Analysten-Ratings

Aktuell empfehlen 15 Analysten die Aktie von Baker Hughes a GE als starken Kauf, während 8 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch mit einer weniger euphorischen Sichtweise. 6 Experten positionieren sich neutral und geben die Bewertung “halten” ab.

Fazit

Über 79,31% der Analysten sind zumindest noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Baker Hughes a GE. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” untermauert, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Baker Hughes a GE-Analyse von 22.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Baker Hughes a GE jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Baker Hughes a GE Aktie

Baker Hughes a GE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...