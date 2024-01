Baker Hughes a GE Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Baker Hughes a GE wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird um +31,28% über dem aktuellen Kursniveau gesehen.

Kurzfristige Kursentwicklung

Am 22.01.2024 verzeichnete Baker Hughes a GE einen Kursanstieg um +0,91%. In den letzten fünf Handelstagen, also einer vollständigen Handelswoche, summierte sich die Kursentwicklung auf +1,01%. Der Markt zeigt sich derzeit relativ optimistisch.

Kursziel und Bewertung

Das aktuelle Kursziel von Baker Hughes a GE liegt bei 37,31 EUR. Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann. Dies würde den Investoren ein Kurspotenzial von +31,28% eröffnen. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt.

Analystenempfehlungen

Von 15 Analysten wird die Aktie als ein starker Kauf empfohlen. 7 Analysten sehen die Aktie ebenfalls positiv und empfehlen sie zum Kauf. 6 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten. Lediglich 1 Analyst empfiehlt, die Aktie zu verkaufen. Somit liegt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +75,86%.

Guru-Rating

Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” zeigt weiterhin eine positive Einschätzung, obwohl es zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

Insgesamt zeigen die Analysen und Empfehlungen der Experten, dass Baker Hughes a GE derzeit unterbewertet ist und Investoren ein erhebliches Kurspotenzial bieten könnte. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob sich die optimistische Einschätzung der Analysten in Zukunft bestätigt.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Baker Hughes a GE-Analyse von 24.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Baker Hughes a GE jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Baker Hughes a GE Aktie

Baker Hughes a GE: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...