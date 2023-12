Baker Hughes a GE Aktie: Nächster Hammer kommt!

Baker Hughes wurde in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab eine überwiegend positive Stimmung und führte zu einer Gesamtbewertung von "Gut". Die Redaktion filterte auch exakt berechenbare Signale heraus und fand 7 positive und 0 negative Signale, was zu einer Empfehlung von "Gut" führte.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Baker Hughes in den sozialen Medien. Dies führte zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Intensität der Diskussionen rund um die Aktie zeigte, dass sie im Vergleich zur Norm nur unwesentlich häufiger oder seltener diskutiert wurde, was ebenfalls zu einer neutralen Gesamtbewertung führte.

Die langfristige Meinung der Analysten fiel positiv aus, mit 11 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Das Kursziel der Analysten liegt bei 38,46 USD, was eine zukünftige Performance von 10,59 Prozent bedeuten würde. Aufgrund dieser Einschätzungen erhält Baker Hughes insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Baker Hughes ergab eine Bewertung von "Gut" für einen Zeitraum von 7 Tagen, während der RSI25 für 25 Tage zu einer neutralen Einstufung führte. Zusammenfassend ergibt sich also eine positive Gesamtbewertung für Baker Hughes.