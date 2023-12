Baker Hughes a GE Aktie: Immer langsam!

Baker Hughes wird von Analysten als gut bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie beträgt 31,95 USD, während der aktuelle Kurs bei 34,02 USD liegt. Das Unternehmen wird positiv bewertet, da der Abstand zum GD200 6,48 Prozent beträgt. Der GD50 steht bei 35,52 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. In den letzten zwölf Monaten wurden 12 positive, 2 neutrale und keine negativen Einschätzungen von Analysten abgegeben. Das Kursziel für die Aktie liegt bei 38,14 USD. Das sentimentale Stimmungsbild für Baker Hughes ist positiv, da vermehrt positive Themen in den sozialen Medien auftauchen. Auch die Anzahl der Beiträge über das Unternehmen ist gestiegen. Anlegerbewertungen sowie Handelssignale deuten ebenfalls auf eine positive Stimmung hin. Insgesamt wird Baker Hughes in Bezug auf die aktuellen Informationen als gut eingestuft.

