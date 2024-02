Baker Hughes a GE Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Aktuell beträgt der RSI-Wert für Baker Hughes 49,23, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 60 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass Baker Hughes in Bezug auf die Diskussionsintensität eine durchschnittliche Aktivität aufweist und somit neutral eingestuft wird. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer schlechten Bewertung führt.

In den sozialen Medien wurde Baker Hughes in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Analysten schätzen die Aktie von Baker Hughes auf langfristiger Basis als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 9 positive Bewertungen, 2 neutrale und 0 negative. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 40,18 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung basierend auf dem RSI, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung, während die Analysteneinschätzung die Aktie als "Gut" bewertet.