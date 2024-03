Baker Boyer Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Finanznachrichten für Baker Boyer zeigen gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen. In Bezug auf die Dividende liegt das Unternehmen mit 4,21 % unter dem Branchendurchschnitt von 138,75%, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Bei der fundamentalen Bewertung wird Baker Boyer im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,52 im Vergleich zu 34,28 in der Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die technische Analyse ergibt gemischte Signale. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass Baker Boyer überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis bestätigt ebenfalls eine überkaufte Situation und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv. In den letzten Wochen dominierten überwiegend positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt zeigt sich daher eine gemischte Bewertung für Baker Boyer in den verschiedenen Analysebereichen.