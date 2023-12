Baker Boyer Aktie: Das war ja klar …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Baker Boyer beträgt das aktuelle KGV 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Daraus lässt sich schließen, dass Baker Boyer aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Baker Boyer ein Neutral-Titel. Der RSI7 liegt bei 100, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 45,45 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei Baker Boyer zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Baker Boyer blieb in einem unveränderten Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Baker Boyer bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Wer aktuell in die Aktie von Baker Boyer investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,69 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 135,09 Prozentpunkten erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.