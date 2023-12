Baker Boyer Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Das Unternehmen Baker Boyer wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,88 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 16,03 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Baker Boyer war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab insgesamt sechs positive und ein negatives Trendtage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Baker Boyer daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite für die Aktie von Baker Boyer beträgt derzeit 3,69 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 134,95 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Baker Boyer-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 50) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 52,48) führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Insgesamt ergibt die Analyse basierend auf fundamentalen Kriterien, Anlegerstimmung, Dividendenrendite und dem Relative Strength Index ein gemischtes Bild für Baker Boyer. Während die fundamentale Bewertung und die Stimmung der Anleger positiv sind, deutet die niedrigere Dividendenrendite auf eine negative Ausschüttungspolitik hin. Der Relative Strength Index zeigt jedoch eine neutrale Positionierung der Aktie auf dem Markt.