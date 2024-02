Baker Boyer Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Die Dividendenrendite von Baker Boyer beträgt derzeit 3,69 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 4,61 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung. Das Anleger-Sentiment ist auch neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen in Bezug auf Baker Boyer waren in den letzten Tagen weder positiv noch negativ. Auch das Internet-Sentiment wird als neutral eingestuft, da die Diskussionen über das Unternehmen nur eine mittlere Aktivität aufweisen und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Baker Boyer-Aktie sowohl in den letzten 7 Tagen als auch in den letzten 25 Handelstagen überkauft ist, weshalb das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating erhält.

