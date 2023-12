Baker Boyer Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Baker Boyer in den sozialen Medien. Es gab keine Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie vom Editorial eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie lässt darauf schließen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Baker Boyer wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -20,43 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 62,21 USD mit dem aktuellen Kurs von 49,5 USD vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Kurs von 49,5 USD nur um -3,47 Prozent vom GD50 von 51,28 USD abweicht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Baker Boyer mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,88 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt von 15,94 in der Branche "Handelsbanken". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.