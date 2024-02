Baker-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Leroy Seafood Group":

Die technische Analyse der Baker-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,55 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,51 SGD weicht somit um -7,27 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser aktuell 0,51 SGD, und der letzte Schlusskurs liegt somit nahe diesem Wert (0 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baker bei 12,26, was über dem Branchendurchschnitt (28 Prozent) liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" weist hingegen einen Wert von 9,56 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Basis erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Baker war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Energie-Sektor hat die Baker-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -17,4 Prozent erzielt, was 28,57 Prozent unter dem Durchschnitt (11,17 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.