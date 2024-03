Baker Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Baker wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Baker weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 54,55, was auch auf eine "Neutral"-Bewertung für den RSI25 hinausläuft. Insgesamt erhält das Baker-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche ergibt sich, dass Baker in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,93 Prozent erzielt hat, während andere Aktien in dieser Branche im Durchschnitt um 8,64 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Unterperformance von -24,57 Prozent im Branchenvergleich für Baker. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite von Baker mit 24,57 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Energie"-Sektors, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Baker-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -5,56 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Baker-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Baker bei 12 liegt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 10 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Baker aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Einschätzung in dieser Kategorie erhält.