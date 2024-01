Baker Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der Baker-RSI liegt aktuell bei 33,33, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 58,06, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Baker in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird insgesamt als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,14 Prozent, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baker-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen wird. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Baker im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,31 Prozent erzielt, was 19,97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt ("Energie") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" beträgt 3,66 Prozent, wobei Baker aktuell 19,97 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.