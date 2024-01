Baked Games, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Baked Games-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,38 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 1.255 EUR, was einem Rückgang um 9,06 Prozent entspricht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,23 EUR, was einer Steigerung um 2,03 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Baked Games in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Baked Games liegt bei 30,36, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 48, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Aktie diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Anleger-Stimmung.