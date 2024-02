Baked Games Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Baked Games ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Baked Games-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 66,67, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,46, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Baked Games-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der technischen Analyse wird deutlich, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, daher betrachten wir hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Baked Games-Aktie beträgt aktuell 1,34 EUR, was in ähnlichem Niveau (+1,87 Prozent Abweichung im Vergleich) zum letzten Schlusskurs (1.365 EUR) liegt. Auf dieser Basis erhält Baked Games somit eine "Neutral"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 1,24 EUR, somit liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,08 Prozent). Dies führt zu einem anderen Rating für Baked Games auf kurzfristiger Basis, die Aktie erhält eine "Gut"-Bewertung. In Summe wird Baked Games auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten haben Baked Games auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen zu Baked Games aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird Baked Games hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.