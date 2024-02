Baked Games Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Baked Games-Aktie liegt bei 63. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 46,15 liegt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft und erhält somit auch auf dieser Basis eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Baked Games.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Baked Games lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Dabei zeigt sich, dass die Aktie die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht hat, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit eine "Neutral"-Einstufung für Baked Games in diesem Punkt.

In den letzten zwei Wochen wurde Baked Games von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt daher die Anleger-Stimmung die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt also auch eine "Neutral"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Baked Games-Aktie ein Durchschnitt von 1,34 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1.315 EUR, was einem Unterschied von -1,87 Prozent entspricht und daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 1,25 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,2 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält Baked Games also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.