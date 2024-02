Baked Games Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Baked Games ist derzeit laut technischer Analyse ein "Neutral", basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,34 EUR, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,305 EUR) um -2,61 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 1,26 EUR, was einer Abweichung von +3,57 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baked Games liegt bei 71,88, was als überkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25 liegt bei 46, was einer neutralen Situation entspricht. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht" vergeben.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet zeigt Baked Games durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen der Stimmung. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Baked Games ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der vergangenen beiden Wochen. In diesem Zeitraum standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt, was der Aktie die Einschätzung "Neutral" einbringt. Insgesamt ergibt sich daher bei der Anleger-Stimmung eine Gesamteinstufung als "Neutral".