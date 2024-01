Baked Games Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Baked Games-Aktie wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 1.265 EUR lag, was einen Unterschied von -7,66 Prozent zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage von 1,37 EUR darstellt. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen liegt bei 1,22 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1.265 EUR liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene neutral ist.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Baked Games-Aktie einen Wert von 44,44 für den RSI7 und 40,74 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Es gab kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung.

Insgesamt wird die Baked Games-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich der Anleger-Stimmung, des Relative Strength-Index und des Sentiments im Internet als "Neutral" eingestuft.