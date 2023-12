Baiying Holdings Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Baiying-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,39 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,395 HKD liegt, was einer Abweichung von +1,28 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,41 HKD, und der letzte Schlusskurs ist ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -3,66 Prozent. Daher wird die Baiying-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität im Vergleich zur üblichen Aktivität im Netz liegt. Daher wird die Aktie von Baiying für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Baiying daher als "Neutral"-Wert betrachtet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 66,67 Punkte, was bedeutet, dass Baiying momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,84, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird Baiying unterm Strich mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, da es weder positive noch negative Ausschläge gab. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Baiying diskutiert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.