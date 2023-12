Baiyin Nonferrous Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Baiyin Nonferrous-Aktie basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 2,83 CNH. Der letzte Schlusskurs (2,61 CNH) liegt deutlich darunter, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (2,72 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Baiyin Nonferrous-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Baiyin Nonferrous festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Baiyin Nonferrous für diese Stufe daher ein "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aktie von Baiyin Nonferrous einen RSI7-Wert von 80, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung und einen RSI25-Wert von 65,22 führt, was eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Baiyin Nonferrous mit einer Rendite von 3,06 Prozent mehr als 11 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von -8,3 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, zeigt Baiyin Nonferrous mit 11,36 Prozent eine gute Entwicklung. Diese positive Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.