Baiyin Copper City Commercial Building Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die Gansu Shangfeng Cement-Aktie bietet Anlegern eine attraktive Dividendenrendite von 4,33 Prozent, was 2,23 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Baumaterialien" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als lukratives Investment bewertet und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der Gansu Shangfeng Cement-Aktie für die letzten 7 Tage weist einen Wert von 18 auf, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI von 25 Tagen (53,32) ist die Aktie auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Gansu Shangfeng Cement.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gansu Shangfeng Cement-Aktie liegt aktuell bei 9,3, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gansu Shangfeng Cement-Aktie bei 9,03 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 7,67 CNH liegt, was einem Abstand von -15,06 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) eine Differenz von -1,67 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Gansu Shangfeng Cement-Aktie aufgrund der Dividendenrendite und des RSI ein "Gut"-Rating, während die fundamentale und technische Analyse zu einer "Neutral"-Bewertung führen.