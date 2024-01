Baioo Family Interactive Aktie: Jetzt geht’s los!

Die technische Analyse der Baioo Family Interactive-Aktie zeigt, dass sie sich in einem neutralen Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,34 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,255 HKD liegt, was einer Abweichung von -25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,25 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 0,255 HKD liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Baioo Family Interactive-Aktie einen RSI7-Wert von 11,76, was eine "Gut"-Empfehlung und einen RSI25-Wert von 61,11, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des RSI.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral eingestellt sind. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Baioo Family Interactive daher ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.