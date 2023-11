Bain Capital Specialty Finance Aktie: Das liegt auf Eis

Die technische Analyse der Bain Capital Specialty Finance basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit ein "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 13,86 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (15 USD) um +8,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 15,27 USD, was einer Abweichung von -1,77 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Überwiegend neutral waren die Anleger an einem Tag eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Bain Capital Specialty Finance diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Aktie der Bain Capital Specialty Finance eine "Neutral"-Einstufung. Der RSI7 beträgt 63,16, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 47,31 liegt und somit ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Analysten schätzen die Aktie der Bain Capital Specialty Finance auf langfristiger Basis als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren die Bewertungen wie folgt: 0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 13 USD, was einer Erwartung von -13,33 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 15 USD beträgt. Basierend auf allen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.