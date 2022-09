Baidu Global stellt auf der DMEXCO 2022 neue Funktionen der MediaGo-Plattform vor

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

London (ots/PRNewswire) -Die Global Business Unit von Baidu wird an der DMEXCO 2022 teilnehmen, um die jüngsten Technologie- und Service-Updates von MediaGo vorzustellen, einer KI-integrierten Marketingplattform, die globale medienübergreifende integrierte Marketinglösungen anbietet, einschließlich programmatischer Werbung, Wiederverkauf von Werbung und KI-gestützte Empfehlungen für mehr als 10.000 Unternehmen.„Wir freuen uns, dass es wieder physische Konferenzen gibt und wir uns mit unseren europäischen Partnern treffen können, um zu besprechen, wie MediaGo ihnen weiterhin helfen kann, ihre Werbeleistung zu verbessern, global zu expandieren und ihren internationalen Einfluss zu stärken", sagte Elaine Hu, Leiterin der US-Strategie und Partnerschaft bei Baidus Global Business Unit. „MediaGo bietet unseren Werbepartnern vertrauenswürdiges, konformes EU-Inventar, und wir sind bestrebt, eine KI-Werbemaschine zu entwickeln, die den Medienkontext nutzt, um präzises Marketing zu erreichen."Durch die Nutzung der Technologie und der Führungsposition von Baidu hat MediaGo tiefgreifende strategische Partnerschaften mit einzigartigen, nicht kommerziellen Anbietern wie MSN, Snapchat, Pinterest und Reddit geschlossen, um den Kunden schnellere und wertvollere Ressourcen für die Medienplatzierung zur Verfügung zu stellen und Unternehmen zu helfen, schnell zu wachsen. MediaGo bietet Werbetreibenden Zugang zu mehr als 100 hochwertigen Websites, darunter Nachrichtenportale, Unterhaltung, Sport, vertikale Publikationen und mehr. Alles in allem kann MediaGo mehr als eine Milliarde hochwertiger Nutzer auf der ganzen Welt erreichen.Um einen Termin während der DMEXCO am 21. oder 22. September im Baidu MediaGo Networking Space (Halle 8, Stand 081M002) zu vereinbaren, kontaktieren Sie bitte ext_gbu_eu@baidu.com.Über MediaGoMediaGo ist eine globale, KI-integrierte Marketingplattform unter der Marke Baidu Global, die Kunden hilft, schnell auf den globalen Markt zu expandieren und ihren internationalen Einfluss zu erhöhen. Für Kunden in Ostasien, Südostasien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika bietet MediaGo medienübergreifende integrierte Marketinglösungen, einschließlich programmatischer Werbung, Wiederverkauf von Werbung und KI-gestützte Empfehlungen für mehr als 10.000 Unternehmen. MediaGo hat sich zum Ziel gesetzt, eine KI-Werbemaschine zu entwickeln, die den Medienkontext nutzt, um präzises Marketing im modernen Zeitalter zu erreichen. Erfahren Sie mehr über MediaGo, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.mediago.io.Über Baidu GlobalBaidu Global ist der internationale Wachstumsmotor für das KI-Geschäft unter der Marke Baidu und bietet Nutzern weltweit intelligente Internetdienste in verschiedenen Szenarien. Baidu Global deckt mehr als 200 Länder und Regionen auf der ganzen Welt ab. Mit seinen starken lokalen Betriebskapazitäten integriert Baidu Global globale, hochwertige Ressourcen und bietet einen leistungsstarken Motor, der Partnern zu schnellem Wachstum verhilft.Original-Content von: Baidu Inc, übermittelt durch news aktuell