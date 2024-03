Baidu Global MediaGo gewinnt den 2024 Artificial Intelligence Excellence Award

San Francisco, 25. März 2024 (ots/PRNewswire) -MediaGo, eine auf Deep Learning basierende intelligente Werbeplattform der Baidu Global Business Unit, wurde von der Business Intelligence Group zum Gewinner der Artificial Intelligence Excellence Awards 2024 ernannt.Mit dieser Auszeichnung werden Unternehmen, Produkte und Menschen gewürdigt, die Künstliche Intelligenz (KI) zum Leben erwecken und zur Lösung echter Probleme einsetzen.MediaGo wurde für seine erweiterten Deep-Learning-Fähigkeiten ausgezeichnet und ist eine der wenigen Werbeplattformen auf dem Open-Web-Markt, die Deep-Learning-Technologie vollständig auf die gesamte Marketingkette anwenden.„Wir freuen uns, dass wir unseren Werbetreibenden eine verbesserte Lösung anbieten können, um die Herausforderungen bei der Anzeigenplatzierung zu überwinden, die den offenen Marktplatz plagen, und sind begeistert, dass unsere Deep-Learning-Technologie mit dem Artificial Intelligence Excellence Award ausgezeichnet wurde", sagt Rena Ren, Amerikas Regionale Direktorin der Baidu Global Business Unit. „Diese Anerkennung ist ein Beweis für die außergewöhnliche Fähigkeit von MediaGo, die Leistung zu steigern und den Return on Investment (ROI) für Werbetreibende zu maximieren."Um eine optimale Anzeigenleistung zu erzielen, führen die Deep-Learning-Funktionen von MediaGo eine kontextbezogene Analyse und Echtzeit-Vorhersage der Nutzerbedürfnisse durch, um präzise Empfehlungen in einer kochfreien Umgebung zu gewährleisten und die Konversionsrate des Anzeigentrichters zu erhöhen.Die SmartBid-Funktionen von MediaGo, die auf einem tiefen neuronalen Netzwerk mit über 1 Milliarde Parametern basieren, optimieren Gebotsstrategien und reduzieren die Kosten pro Aktion (CPA) erheblich, indem sie sicherstellen, dass Werbetreibende das Mindestgebot abgeben, das für eine Anzeige erforderlich ist.„Es ist uns eine große Ehre, MediaGo mit dieser prestigeträchtigen Auszeichnung zu ehren", sagte Maria Jimenez, Nominierungsleiterin der Business Intelligence Group. „Das unermüdliche Engagement ihres Teams für hervorragende Leistungen und ihre innovativen KI-Anwendungen haben sie zu diesem bemerkenswerten Erfolg katapultiert. Herzlichen Glückwunsch an die gesamte Organisation!"Informationen zu MediaGoMediaGo ist eine intelligente Werbeplattform unter dem Dach von Baidu Global. MediaGo nutzt die Baidu zugrundeliegende KI-Technologie und basiert auf Deep-Learning-Algorithmen, um Unternehmen aller Größenordnungen zu unterstützen und einen greifbaren Mehrwert für Unternehmen zu schaffen. Mit 12 operativen Zentren auf der ganzen Welt stellt MediaGo erfolgreich lokalisierte und umfassende Dienstleistungen für Geschäftswachstum für über 10.000 Partner bereit.Erfahren Sie mehr über MediaGo, besuchen Sie bitte unsere Website: https://www.mediago.com/.Informationen zur Business Intelligence-GruppeDie Business Intelligence Group wurde mit dem Ziel gegründet, wahre Talente und hervorragende Leistungen in der Geschäftswelt zu erkennen. Im Gegensatz zu anderen Branchenauszeichnungsprogrammen werden diese Programme von erfahrenen und sachkundigen Führungskräften aus der Wirtschaft beurteilt. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem der Organisation misst selektiv die Leistung in verschiedenen Geschäftsbereichen und belohnt dann die Unternehmen, deren Leistungen über denen ihrer Mitbewerber liegen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2369389/MediaGo_AI_Excellence_Award.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/baidu-global-mediago-gewinnt-den-2024-artificial-intelligence-excellence-award-302097574.htmlPressekontakt:Die Hoffman Agentur,Carey Kerns,503-754-7975,ckerns@hoffman.comOriginal-Content von: MediaGo, übermittelt durch news aktuell