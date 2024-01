Baidu Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die technische Analyse der Baidu-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 127,15 HKD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 115,3 HKD liegt und somit ein Abstand von -9,32 Prozent besteht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 109,95 HKD, was einer Differenz von +4,87 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich demnach eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies führt zu einer positiven Einschätzung in diesem Bereich. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baidu-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis.

Bei der Betrachtung durch Anleger auf sozialen Plattformen ergab sich, dass die Stimmung überwiegend negativ war und in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass die Baidu-Aktie derzeit in verschiedenen Bereichen neutral oder schlecht bewertet wird, sowohl in technischer als auch in sozialer Hinsicht.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Baidu-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Baidu jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baidu-Analyse.

Baidu: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...