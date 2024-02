Baidu Aktie: Das liegt auf Eis

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren, sondern auch weiche Faktoren wie Sentiment und Buzz eine wichtige Rolle. In Bezug auf die Aktie von Baidu lässt sich sagen, dass die Diskussionsintensität im Netz in den letzten Monaten eher gering war, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Baidu daher als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Baidu derzeit bei 122,26 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 105,9 HKD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 107,32 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Baidu daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 55,53 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Baidu.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Baidu in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält Baidu daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

