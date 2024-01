Baidu Aktie: Der absolute Knall!

Die Baidu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 125,43 HKD verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 99,2 HKD, was einem Unterschied von -20,91 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,46 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert (-10,19 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Baidu liegt bei 83,33, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht hingegen bei 61,12 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des RSI.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Medien zeigt, dass über Baidu in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negativ diskutiert wurde. Anleger interessieren sich hauptsächlich für negative Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist normal, aber die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ. Somit wird Baidu insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft.

