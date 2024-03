Baidu Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die technische Analyse der Baidu-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 98,2 HKD ein "Schlecht"-Signal darstellt, da er 18,36 Prozent unter dem GD200 (120,29 HKD) liegt. Auf der anderen Seite zeigt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, einen Kurs von 102,83 HKD an, was ein "Neutral"-Signal darstellt, da der Abstand -4,5 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Baidu-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte eine deutliche Verbesserung in den letzten Wochen festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb Baidu eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Grundlage mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Baidu-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Baidu diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem negative Themen von Interesse, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Baidu insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

