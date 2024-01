Baidu Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

Anleger: Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare zu Baidu überwiegend negativ waren. In den letzten zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien hauptsächlich negative Themen rund um Baidu aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Baidu liegt derzeit bei 127,15 HKD. Da der Aktienkurs selbst bei 115,3 HKD notiert ist, ergibt sich ein Abstand von -9,32 Prozent. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage von 109,95 HKD beträgt die Differenz +4,87 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen beiden Zeiträumen als "Neutral" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der letzten 7 Tage für die Baidu-Aktie liegt bei 31, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (54,73) zeigt, dass die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Baidu basierend auf der RSI-Bewertung.

Sentiment und Buzz: Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein weiterer weicher Faktor bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität rund um die Baidu-Aktie hat in den letzten Monaten zugenommen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch war die Rate der Stimmungsänderung negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Baidu führt.

