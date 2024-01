Baidu Aktie: Was soll das denn werden?

Die Baidu-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 124,43 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (106,8 HKD) um -14,17 Prozent über diesem Trend liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 110,26 HKD führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (36,26 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (52,59) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen. Während in den vergangenen Tagen überwiegend positiv über die Aktie gesprochen wurde, häuften sich in den beiden vergangenen Wochen die negativen Meinungen. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Baidu-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Baidu kaufen, halten oder verkaufen?

