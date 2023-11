Baidu Aktie: Was könnte passieren?

Die Aktie von Baidu hat in den letzten Monaten im Netz nur eine schwache Diskussionsintensität gezeigt und die Stimmungsänderung war kaum spürbar. Anleger haben in den letzten Wochen hauptsächlich negative Meinungen geäußert, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Aus Sicht der Anlegerstimmung wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In der technischen Analyse hat der Schlusskurs der Baidu-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 133,79 HKD gelegen, während der letzte Schlusskurs (105,9 HKD) um -20,85 Prozent abweicht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (128,79 HKD) liegt der letzte Schlusskurs mit -17,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Aus Sicht der Charttechnik erhält die Baidu-Aktie daher eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass der Aktienkurs von Baidu in den letzten 7 Tagen überkauft war (RSI von 90,83) und auch in den letzten 25 Tagen überkauft war (RSI von 70). Insgesamt wird der RSI als schlecht bewertet.

