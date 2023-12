Baidu Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Baidu-Aktie wird derzeit technisch analysiert. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 128,87 HKD, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 107,2 HKD liegt und somit einen Abstand von -16,82 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 112,02 HKD, was einer Differenz von -4,3 Prozent entspricht und daher ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich laut dieser Analyse ein "Neutral"-Befund.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt ein positives Bild. Die Diskussionsintensität war erhöht, was zu einer "Gut"-Einstufung führt, ebenso wie die positive Rate der Stimmungsänderung. Insgesamt wird die Aktie von Baidu daher mit "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Baidu unterhalten, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 56,03 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,07, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Baidu-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

