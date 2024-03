Baidu Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Genius Sports Limited":

In den letzten zwei Wochen wurde Baidu von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Unternehmen befasst haben. In den vergangenen Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baidu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 120,14 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 100,7 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -16,18 Prozent). Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 102,55 HKD, was einer ähnlichen Höhe (-1,8 Prozent) des letzten Schlusskurses entspricht. Deshalb erhält die Aktie auf dieser Basis eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Baidu-Aktie also aufgrund der einfachen Charttechnik als "neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Baidu in diesem Bereich ebenfalls eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Baidu liegt bei 64,42, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie also ebenfalls eine neutrale Einstufung.

