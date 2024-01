Baidu Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um zu bestimmen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Baidu auf 7- und 25-Tage-Basis betrachten, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI derzeit bei 36,26 Punkten liegt. Dies bedeutet, dass Baidu derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI für Baidu liegt bei 52,59, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Baidu derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 124,43 HKD, während der Aktienkurs bei 106,8 HKD liegt, was einer Abweichung von -14,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 110,26 HKD, was einer Abweichung von -3,14 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Baidu zeigen, dass in den vergangenen Wochen überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt wird die Baidu-Aktie daher als "Neutral" bewertet, basierend auf der Anlegerstimmung und den technischen Analysen.

