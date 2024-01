Baidu Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Saga":

Die Baidu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 124,22 HKD für den Schlusskurs erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 103,1 HKD, was einem Unterschied von -17 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 110,25 HKD ergibt ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Die Baidu-Aktie wird somit sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bedacht. Insgesamt erhält Baidu von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Baidu eingestellt waren. Es gab sieben positive und fünf negative Tage, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Baidu daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Baidu liegt bei 35,68, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI für Baidu ist daher "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Baidu abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Baidu.

Baidu kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Baidu jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baidu-Analyse.

Baidu: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...