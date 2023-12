Baidu Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

Die Baidu-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 128,06 HKD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 110,9 HKD, was einem Unterschied von -13,4 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 109,84 HKD, was einem Anstieg von 0,97 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallenes Interesse an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 44,27 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Ebenso ist der RSI25 mit 43,6 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen vor allem positiv über Baidu diskutiert wurde. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Baidu insgesamt eine "Gut"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.