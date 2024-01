Baidu Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 88,1 wird die Baidu-Aktie als "überkauft" eingestuft, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit 62,95 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin und führt insgesamt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Stimmung und das Interesse in den sozialen Medien haben sich für Baidu in den vergangenen Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene mit "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen waren weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Baidu-Aktie derzeit bei 125,15 HKD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 95,6 HKD, was einem Abstand von -23,61 Prozent zur GD200 entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 110,26 HKD eine Differenz von -13,3 Prozent und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund daher auch in technischer Hinsicht "Schlecht".

