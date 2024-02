Baidu Aktie: Jetzt könnte alles passieren

In den letzten vier Wochen konnten bei Baidu keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild festgestellt werden. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Baidu derzeit um -7,99 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Über die letzten 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -18,09 Prozent liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Baidu liegt bei 73,23 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt bei 62,9, was bedeutet, dass Baidu weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment wurde über Baidu in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieser Gemengelage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Sollten Baidu Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Baidu jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Baidu-Analyse.

Baidu: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...