Baidu Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu Inc.":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Für Baidu zeigt der RSI einen Wert von 51,16, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 liegt bei 61,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich negative Meinungen zu Baidu veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit negativen Themen rund um Baidu, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baidu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 122,68 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 101,1 HKD deutlich darunter liegt (-17,59 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (108,36 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,7 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Baidu zeigt über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt mit einer Bewertung von "Schlecht" eingestuft.