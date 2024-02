Baidu Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Baidu liegt bei 51,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Für den längeren Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI auf 61,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien dominierten zuletzt überwiegend negative Meinungen zur Baidu-Aktie. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich vermehrt mit den negativen Themen rund um Baidu, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Baidu-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 122,68 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 101,1 HKD liegt. Das bedeutet eine Abweichung von -17,59 Prozent und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (108,36 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-6,7 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Baidu-Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist Baidu über einen längeren Zeitraum eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt hingegen kaum Änderungen, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Baidu in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

