Salzgitter ADR Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Salzgitter AG von Anlegern positiv bewertet

In den letzten beiden Wochen wurde Salzgitter AG hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft, da hauptsächlich neutrale Themen angesprochen wurden und 6 positive Signale herausgefiltert wurden.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsrate. Daher wird die Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für Salzgitter AG in diesem Punkt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Salzgitter AG in den letzten 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent erzielt, während vergleichbare Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 6,24 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -3,66 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors liegt das Unternehmen mit einer Unterperformance von 3,66 Prozent schlechter.

Schließlich weist die Dividendenrendite von Salzgitter AG, die bei 4,04 % liegt, im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau einen geringeren Ertrag von 1,81 Prozentpunkten auf. Daher fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

