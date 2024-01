Baidu Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung gegenüber Baidu war in den letzten Tagen hauptsächlich positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Baidu-Aktie einen RSI von 35,68, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin.

Die Betrachtung der Kommunikation im Internet ergab interessante Ergebnisse. Die Diskussionsintensität ist gesunken, was zu einer negativen Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Stimmungsänderungsrate negativ verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Baidu-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 124,22 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 103,1 HKD, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt führen zu einer "Schlecht"-Bewertung der Baidu-Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung, den RSI, das Sentiment und Buzz sowie die technische Analyse der Baidu-Aktie.

