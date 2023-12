Baic Motor Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Baic Motor von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Redaktion hat verschiedene Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Wert angesprochen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft werden kann. Daher ergibt die Messung der Anlegerstimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Baic Motor-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 2,12 HKD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2,24 HKD, was einem Unterschied von +5,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Gut"-Bewertung. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Dieser beträgt aktuell 2,31 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau (-3,03 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ergibt sich daher ein anderes Rating für Baic Motor, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Baic Motor also insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Faktor bei der Analyse von Aktien. Ein niedriges KGV deutet darauf hin, dass eine Aktie preisgünstig erscheint. Baic Motor weist mit einem Wert von 3,5 ein KGV unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Der durchschnittliche KGV der Branche "Automobile" beträgt 15, wodurch sich ein Abstand von 77 Prozent ergibt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Baic Motor-Aktie ergibt eine neutrale Empfehlung. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Baic Motor-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 54,55 und ein Wert für den RSI25 von 54,65, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.