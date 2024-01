Baic BluePark New Energy Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

In den letzten zwei Wochen wurde Baic Bluepark New Energy von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher die Einstufung "Gut" zu. Allerdings wurden auch 5 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Redaktion zu dem Schluss kommt, dem Unternehmen eine "Schlecht" Empfehlung zuzuweisen. Die Messung der Anleger-Stimmung führt insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Baic Bluepark New Energy-Aktie eine "Gut"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,83 CNH mit dem aktuellen Kurs (6,13 CNH) vergleicht. Dies ergibt eine Abweichung von +5,15 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 6,59 CNH, liegt der letzte Schlusskurs darunter (-6,98 Prozent). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Aktie auf kurzfristigerer Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Baic Bluepark New Energy festgestellt werden konnte. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen war jedoch höher, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Baic Bluepark New Energy für diese Stufe daher ein "Gut".

Abschließend wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der für einen Zeitraum von 7 Tagen bei 28,75 liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,02, wodurch für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Gut" für Baic Bluepark New Energy.