Baic BluePark New Energy Aktie: Das ist die Höhe!

In den letzten Wochen konnte bei Baic Bluepark New Energy keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Negative Themen standen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Die Anzahl der Beiträge hat abgenommen, was auf ein geringes Interesse der Anleger hinweist und daher auch als "Schlecht" bewertet wird.

Der aktuelle Kurs der Baic Bluepark New Energy von 8,05 CNH liegt mit +37,84 Prozent Entfernung vom GD200 (5,84 CNH) im charttechnischen Bewertungsbild und wird daher als "Gut"-Signal gewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 5,76 CNH auf, was zu einem Abstand von +39,76 Prozent führt und somit auch ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Baic Bluepark New Energy-Aktie als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Baic Bluepark New Energy-Aktie hat einen neutralen Wert von 51, während der 25-Tage-RSI mit 21,48 als überverkauft bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Baic Bluepark New Energy.